Кияни масово здають квитки у Карпати

Південно-Західна залізниця заявляє, що у Києві значно зросла кількість повернення проїзних квитків.

Так, станом на 30 грудня до кас залізничного вокзалу Київ-Пасажирський повернули близько 2 тисяч 500 квитків.

Як повідомляє прес-служба залізниці, це 4 рази перевищує середньодобову статистику, тому кількість вільних місць в поїздах на найбільш популярні напрямки постійно збільшується.

Крім того, що у зв`язку зi зниженням пасажиропотоку в новорiчнi днi залiзниця скасувала курсування двох додаткових потягiв: №253/254 сполученням Київ - Iвано-Франкiвськ вiдправленням iз Києва 31 грудня i №505/506 сполученням Київ - Ужгород вiдправленням з Києва також 31 грудня.

Українська правда