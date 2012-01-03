Французького журналіста задушили електродротом у готелі

00:00, 03 січня 2012
Разное
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Район контролює Республіканська гвардія

Французькийжурналістзнайденийзадушенимвномері одногоз готелівв охопленійпротестамистолиціЄменуСані,повідомляєAssociated Pressз посиланнямнаненазваногопредставникаспецслужб.

Заданими джерела, чоловік бувприв'язанийдо ліжка ізадушенийелектродротомуномері готелюAl-Maali, розташованогов безпосереднійблизькостівід президентськогопалацу.Ім'явбитогожурналіста,атакож іншіподробиціподії поки неповідомляються.Район,вякомурозташовується готель, контролюютьпідрозділиРеспубліканськоїгвардіїЄмену, зазначаєагентство.

За данимиагентстваФрансПрес, смертьжурналістанаступилатри абочотири днітому.Вйого речахбуловиявленопосвідчення співробітникафранцузькоготелеканалуFrance24.Журналіст бувофіційноакредитованийвміністерстві інформаціїЄмену.

Проте представникиFrance 24заявили,що своїхкореспондентіввЄментелеканал ненаправляв.

Єменськаполіціяпочала розслідуваннявбивства,підсумовуєРІА "Новости".

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