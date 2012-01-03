Французького журналіста задушили електродротом у готелі
Район контролює Республіканська гвардія
Французькийжурналістзнайденийзадушенимвномері одногоз готелівв охопленійпротестамистолиціЄменуСані,повідомляєAssociated Pressз посиланнямнаненазваногопредставникаспецслужб.
Заданими джерела, чоловік бувприв'язанийдо ліжка ізадушенийелектродротомуномері готелюAl-Maali, розташованогов безпосереднійблизькостівід президентськогопалацу.Ім'явбитогожурналіста,атакож іншіподробиціподії поки неповідомляються.Район,вякомурозташовується готель, контролюютьпідрозділиРеспубліканськоїгвардіїЄмену, зазначаєагентство.
За данимиагентстваФрансПрес, смертьжурналістанаступилатри абочотири днітому.Вйого речахбуловиявленопосвідчення співробітникафранцузькоготелеканалуFrance24.Журналіст бувофіційноакредитованийвміністерстві інформаціїЄмену.
Проте представникиFrance 24заявили,що своїхкореспондентіввЄментелеканал ненаправляв.
Єменськаполіціяпочала розслідуваннявбивства,підсумовуєРІА "Новости".