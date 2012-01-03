Володар купюри в мільйон доларів потрапив за ґрати

Мешканець американського міста Лексінгтон (штат Північна Кароліна) Майкл Фуллер потрапив за грати за звинуваченням у спробі шахрайським шляхом заволодіти чужою власністю. Як пише Winston-Salem Journal, це сталося, коли він спробував розплатитися в магазині Walmart банкнотою у мільйон доларів.



Набравши покупок на 476 доларів, він підійшов до каси і спокійно простягнув касирові мільйон. На прохання розплатитися чимось дрібнішим заявив, що ця банкнота - справжня і повинна прийматися до оплати.



Після цього продавці і викликали в магазин поліцейських, які заарештували Фуллера.



В ордері на арешт про мільйонну купюру сказано, що "в природі таких не існує". Найбільша купюра в ходу зараз - це сто доларів. Раніше випускалися купюри в 500, 1000, 5000 і навіть 10 тисяч доларів, однак з 1969 року їх поступово виводили з обігу, оскільки через завеликий номінал вони не мали попиту серед населення. Формально цими купюрами ще можна розплачуватися на території США, проте через свою рідкісність вони коштують набагато більше номіналу.



На рубежі 1934 і 1935 років була випущена обмежена партія купюр вартістю 100 тисяч доларів, проте ці банкноти використовувалися лише в міжбанківських операціях, зауважує Лента.ру.



Власникові мільйонної банкноти тепер загрожує суд.