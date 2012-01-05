Де зареєструвати нестандартний автомобіль?

З січня отримання дозволів на експлуатацію нестандартних автомобілів і небезпечних вантажів здійснюється виключно у дозвільних центрах.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ МВС України, відповідно до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету міністрів України від 21 травня 2009 року № 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", з 1 січня 2012 року отримання дозволів на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, та погоджень дорожнього перевезення небезпечних вантажів, для українських та іноземних перевізників здійснюється виключно через дозвільні центри.

Для отримання дозволів, які оформлюються Управлінням ДАІ МВС України, необхідно звертатися до Міського дозвільного центру виконавчого органу Київської міської ради (м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 19-Б).