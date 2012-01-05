У київському метро замінюють ескалатори
07:31, 05 січня 2012Разное
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Роботи триватимуть до 17 лютого
4 січня в Києві розпочався капітальний ремонт ескалатора № 3 верхнього нахилу на станції "Печерська" Сирецько-Печерської лінії.
Як повідомили УНІАН у Київському метрополітені, ремонт триватиме до 17 лютого.
Крім того, до 11 січня 2012 року триватиме капітальний ремонт ескалатора № 2 на станції "Дружби народів" Сирецько-Печерської лінії.
У Київському метрополітені нагадали, що протягом 2011 року виконано капітальні ремонти восьми ескалаторів, а також модернізовано три ескалатори на станції "Хрещатик".
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