За резонансне ДТП на Хмельниччині взялося МВС

Кримінальну справу за фактом дорожнього-транспортної пригоди на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з губернатором Тернопільської області Валентином ХОПТЯНОМ, передано до Головного слідчого управління МВС України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

"Зважаючи на те, що ця аварія набула широкого резонансу в суспільстві, з цього приводу надходили депутатські звернення та запити журналістів, за дорученням міністра внутрішніх справ кримінальну справу за фактом ДТП передано до Головного слідчого управління МВС та створено слідчо-оперативну групу з числа працівників центрального апарату відомства. Також до складу слідчо-оперативної групи увійшов працівник Департаменту внутрішньої безпеки МВС України", - сказано у повідомленні.

При цьому в УЗГ зазначають, що для всебічного вивчення обставин ДТП створено групу з працівників Інспекції з особового складу та Департаменту внутрішньої безпеки МВС України для проведення службової перевірки щодо об’єктивності дослідження обставин події.

"Наразі на час проведення перевірки ряд посадовців органів внутрішніх справ відсторонені від виконання своїх службових обов’язків", - наголосили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.

Сьогодні, 5 січня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ вжити вичерпних заходів щодо повного, об’єктивного i неупередженого розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП зi смертельними наслідками, що сталася 31 грудня у Чемеровецькому районі Хмельницької області.

Про результати проведеної роботи міністр має доповісти главі держави до 20 січня, повідомляє прес-служба Президента.