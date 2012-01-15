GPS на маршрутках буде обов'язковим

У Кіровограді розпочалося випробовування системи GPS-навігації на тролейбусах та автобусах великої місткості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Кіровоградській міській раді, таким чином перевізники планують урегулювати інтервали руху громадського транспорту.

На встановлення системи GPS-контролю з місцевого бюджету витратили близько 70 тис. грн. Навігаторами обладнали 36 автобусів та 12 тролейбусів.

Система дозволяє у режимі он-лайн відстежувати маршрут руху, швидкість, місце перебування транспортних засобів.

За планом, інтервал руху міських автобусів і тролейбусів не повинен перевищувати 6 хвилин.

У майбутньому міська влада розраховує обладнати GPS-навігаторами усі маршрутки. Зокрема, така вимога для перевізників буде введена під час проведення конкурсу на перевезення.