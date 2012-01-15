У двох ДТП загинули шестеро людей
10:14, 15 січня 2012Разное
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Повідомляє МНС
У Луганській та Рівненській областях в дорожньо-транспортних пригодах загинули 6 осіб, в тому числі дитина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Аварія на Луганщині сталася вчора о 18-й год. в Новоайдарському районі на автошляху Новоайдар–Сєверодонецьк внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів. Загинули троє осіб та 1 особу з травмами середнього ступеню тяжкості госпіталізовано.
На Рівненщині також о 18-й годині поблизу с. Старики Рокитнівського району на автошляху Київ-Ковель сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою. Загинули троє осіб, в тому числі дитина (2007 року народження).
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