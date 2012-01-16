Слідчого у Чернігові під час оформлення ДТП збив 22-річний юнак

У Чернігові затримано водія, який збив слідчого міського відділу міліції під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди.

Про це УНІАН повідомили у Секторі громадських зв`язків Управління МВС у Чернігівській області.

За кермом автомобіля "Рено", що збив правоохоронця, який разом з працівниками ДАІ оформляв ДТП, перебував 22-річний мешканець Чернігова. Дослідження на вміст алкоголю в крові молодого чоловіка виявило, що водій був тверезий, але не зміг пояснити, як збив міліціонера.

Водія затримано, він утримується у ізоляторі тимчасового тримання.

Проти чоловіка прокуратура Чернігова порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування особи) – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНІАН, вночі 14 січня на одній з центральних вулиць Чернігова водій автомобіля "Рено" здійснив наїзд на слідчого Чернігівського міського відділу УМВС, 1989 року народження, який оформлював дорожньо-транспортну пригоду.

Працівник міліції перебуває у лікарні. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та кілька переломів.