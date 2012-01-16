У Луганську поховали жертву резонансного ДТП

Сьогодні в Луганську поховали жертву ДТП, що сталась у п`ятницю біля центральної ялинки, повідомляє ТСН.

У пам`ять про загиблу, її друзі та близькі, принесли на місце трагедії квіти. Дівчина була єдиною дитиною в сім`ї. У лютому їй мало виповнитися 18-ть. У лікарнях досі залишається 8-м потерпілих. Стан двох із них, за словами медиків, украй тяжкий, але стабільний. Усіх лікують коштом обласного бюджету.

Нагадаємо, під час святкувань Старого нового року у натовп підлітків на повній швидкості врізався легковик. 17-річна студентка загинула на місці, іще одинадцятеро людей зазнали поранень. Медекспертиза встановила, що водій авто був під дією психотропних препаратів, має юридичну освіту і проходив ознайомчу практику у правоохоронних органах.

Наразі винуватцю ДТП суд обрав запобіжний захід - утримання під вартою.