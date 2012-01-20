Гарним танцюристам дипломати допомагають

Консульство України в Шанхаї (КНР) надає допомогу з повернення українських танцюристів з Китаю, які потрапили в складну ситуацію через розбіжності у контракті.

Про це кореспонденту УНІАН сказав керівник прес-служби МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Консульство в Шанхаї встановило з нашими громадянами зв'язок, він постійно підтримується, і розв'язуються питання, пов'язані з тим, щоб узяти їх під опіку і відправити в Україну», - сказав він.

Як повідомляли ЗМІ, 14 українських танцюристів, зокрема 10 дівчат, уклали контракт з одним із китайських театрів. Агент не виконував умови контракту, спочатку намагався відібрати паспорти у танцюристів, а коли це не вдалося, почав їх залякувати.