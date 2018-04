У Рея Бредбері виходять друком дві невидані ранні новели

Прославлений американський фантаст Рей Бредбері збирається випустити у вересні нову книгу під назвою "Відтепер і довіку" (Now and Forever), повідомляє The New York Times.

Це буде збірка, що складається з двох раніше не публікуваних новел: "Левіафан 99" (Leviathan `99) і "Десь грає оркестр" (Somewhere а Band is Playing).

"Левіафана" Бредбері задумав в п`ятдесяті роки - спочатку він мав стати сценарієм для радіопередачі. За дією, головний герой Ішмаель Джонс (Ishmael Jones), переслідуючи сліпого капітана "найбільшого на світі космічного корабля", ганяється за білою кометою. Сам автор вважає цей текст свого роду "Мобі Діком у космосі".

"Десь грає оркестр" - історія про те, як репортер, зістрибнувши з потягу, опиняється в дивному місті, де ніхто не вмирає і ніхто не народжується, - був задуманий як сценарій для фільму з Кетрін Хепберн, чудовою американською актрисою, яка справила на Бредбері велике враження у фільмі "Літо" (Summertime, 1952).

"Я працював над цим текстом багато років, тому що я познайомився з Кетрін Хепберн, і сподівався, що зможу все закінчити і вручити їй, щоб вона зробила з цього фільм. Але час минув", - зізнався журналістам Бредбері.

22 серпня класикові фантастичного жанру виповнилося 87 років.

