Губернатора Сумщини підозрюють у причетності до банкрутства «Свеми»

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та керівників правоохоронних органів з вимогою розслідувати можливу участь голови Сумської обласної держаної адміністрації Юрія ЧМИРЯ в доведенні до банкрутства ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» (м. Шостка Сумської області).

Ю.ЧМИР у 2003-2004 рр. був головою правління ВАТ "АК "Свема".

У зверненні депутата, копію якого має УНІАН, зазначається, що через півтора року після початку роботи Ю.ЧМИРЯ на «Свемі» - у жовтні 2004 р. Господарський суд Сумської області почав процедуру банкрутства ВАТ «АК «Свема».

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО стверджує, що внаслідок незаконних дій держава фактично втратила значні об’єкти на цьому промисловому майданчику.

На думку Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, в контексті наведеного слід розглядати наміри Ю.ЧМИРЯ та його підлеглих реалізувати «Державну цільову програму розвитку індустріального промислового парку «Свема» в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки».

«Лобіювання такої, на маю думку, корупційної схеми Державної цільової програми розвитку індустріального промислового парку «Свема» має на меті відмивання 15 млн. грн. бюджетних коштів та реконструкції інфраструктури об’єктів, які знаходяться в приватній власності, за державний кошт», - стверджується в депутатському зверненні.

У запиті зазначається, що наведені факти дають підстави зробити висновок, що у діях колишнього керівника ВАТ «Свема», нині глави Сумської ОДА Ю.ЧМИРЯ є порушення Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

*** ВАТ «АК «Свема» (Світлочутливі матеріали) (що було ВО «Свема») - українське підприємство з виробництва кіно - і фотоплівки. Було засновано в 1931 році в м. Шостка (Сумська область, Україна) і включено в перелік стратегічних об`єктів СРСР.

ВАТ "АК "Свема" - свого часу найбільше підприємство колишнього СРСР, що спеціалізується на випуску всіх видів любительських і професійних кінофотоматеріалів, як чорно-білих, так і кольорових (негативні, позитивні, контратипні, які використовуються на телебаченні, звукові, фотоплівки креслярські і технічні, фотопапір спеціального призначення, рентгенплівки медичні і технічні, рентгенплівки для реєстрації космічних випромінювань, плівки для оборонної промисловості і космічних досліджень). Виготовлялися магнітні стрічки для любительського звукозапису, радіомовлення, обчислювальної техніки, телебачення. Підприємство випускало всі типи підкладок для виробництва кінофотоматеріалів, магнітних стрічок, поліграфічних матеріалів. Виготовлялися також композиційні матеріали на основі клейких стрічок, клейкі стрічки і клейові композиції спеціального призначення, поліграфічні фарби, фотожелатин і харчовий желатин.

Статутний фонд підприємства - 488,071 млн. грн.

У даний час 91,6% акцій «Свеми» належить українській державі, 8,4% - фізичним і юридичним особам.

ФДМУ періодично безуспішно намагається продати державні 91,6% акцій (остання спроба відбулася в лютому 2011 р. при стартовій ціні 313 млн. грн.), але ніхто не хоче купувати, оскільки найпривабливіші активи виведені з підприємства.