На автовокзалі знайшли мінометну міну

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Теруправлінні МНС в Кіровоградській області, сьогодні, 19 грудня, о 6:30 ранку техпрацівниця автостанції №2 виявила підозрілий, схожий на боєприпас, предмет. Рятувальники чергового відділення другої державної пожежної частини Кіровограда, які виїхали на виклик, до приїзду піротехніків загородили місце знахідки і з’ясували, що це є мінометна міна калібру 82 мм часів Великої Вітчизняної війни.

Наразі вибухонебезпечний предмет вивезено з території автовокзалу групою піротехніків аварійно-рятувального загону спецпризначення ТУ МНС в Кіровоградській області та знешкоджено. Евакуація людей з території автовокзалу не проводилася.

Як боєприпас опинився на території автовокзалу, з’ясовує міліція.