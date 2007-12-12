Алла Пугачова прилетить з Києва на похорон автора ”Арлекіно”

Прощання з поетом Борисом Баркасом, автором тексту "Арлекіно" і багатьох інших хітів, який помер у вівторок у себе вдома від серцевого нападу, відбудеться 13 грудня.

За даними організаторів похорону, щоб попрощатися з поетом спеціально прилетить з Києва співачка Алла Пугачова.

1975 році він написав російський текст до популярної болгарської пісні Еміла Дмитрова «Арлекіно» і передав їх Аллі Пугачовій. Ця пісня зробила Пугачову знаменитою. Саме з цією піснею вона перемогла на міжнародному конкурсі «Золотий Орфей».

Борис Баркас написав також тексти пісень "Бег по кругу" для Алли Пугачової, "Летучий Голландец" і "Лестница" для групи "Машина времени", а також для груп "Рок-ателье", "Автограф", "Веселые ребята". Він автор слів до рок-опери Олександра Градського "Стадіон".

Борис Баркас закінчив біологічний факультет МГУ. У 18 років написав пісню, що стала хітом, "Ты по этой лестнице", які виконував Саша Лерман і "Скоморохи", в 24 роки - "Арлекыно".

Проте життя поета склалося трагічно, на певний час він перестав писати, втратив роботу, потім — квартиру, яку залишив дружині й дитині. Два роки він жив на вулиці, бомжував. Довго жив у Центрі соціальної адаптації "Любліно" без коштів на існування і документів, фактично на становищі бомжа.

Доля знов посміхнулася поетові лише у вересні 2007 року, коли його запросили на ток-шоу із старими друзями, зокрема з Пугачовою. Леонід Якубович, який колись близько знав поета, тоді терміново повернувся до Москви, орендувавши літак.

«Ми з Борею в той час, коли працювали над «Арлекыно», були хіппі, - зізналася в телеефірі Алла Борисівна. — Він вражаюча людина. Я шкодую, що не бачилася з ним з 1978 року. Сподіваюся, що більше ми не загубимося».

Баркас пояснив їй, що не хотів турбувати своїх старих друзів даремно. Адже він давно випав з богемного середовища і не хотів би бути тягарем.

– Я постійно пишу і ще сподіваюся щось запропонувати Аллі Борисівні, – поділився він з журналістами. – Ми мали приватну розмову, де вона, по-перше, дала мені свій особистий телефон. А по-друге, запропонувала будь-яку допомогу. Але я сказав, що мені це все не треба. Я не вважаю себе бомжем. І потім, приймати допомогу від жінки... Це неправильно...

Друзі допомогли йому відновити документи, налагодити життя... Але серце 56-річного поета вже було підірване.