Сьогодні 70-та річниця єдиного в історії успішного повстання в таборі смерті

Розташований у Польщі поблизу села Собібур (за декілька кілометрів від українського кордону), концтабір Собібор функціонував всього півтора року - з 15 травня 1942 по 15 жовтня 1943. За приблизними оцінками, за цей час у ньому було вбито близько 250 000 людей.

Це був "табір смерті", призначений для масового знищення людей - переважно частина в'язнів, яких привозили ешелонами кожного дня, відразу ж вирушала в газові камери, і тільки деякі отримували можливість прожити ще якийсь час, обслуговуючи табір і його охорону.

"Коли партія з восьмиста осіб входила до «лазні», двері щільно зачинялися. У прибудові працювала машина, що виробляє задушливий газ. Вироблений газ надходив у балони, з них шлангами - до приміщення. Зазвичай, через п'ятнадцять хвилин усі у камері були задушені. Вікон у будівлі не було. Тільки зверху було скляне віконечко, і німець, якого в таборі називали «лазником», стежив через нього, чи закінчено процес умертвіння. За його сигналом припинялася подача газу, підлога механічно розсувалася, і трупи падали вниз. У підвалі були вагонетки, і група приречених складала на них трупи страчених. Вагонетки вивозилися з підвалу в ліс. Там був виритий величезний рів, куди скидалися трупи. Людей, які займалися складанням і перевезенням трупів, періодично розстрілювали", - свідчить колишній в'язень Дов Файнберг.

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Ув'язнені періодично намагалися тікати, іноді вдало. При цьому за кожну втечу для науки іншим розстрілювали десятки і сотні людей. До середини 1943 року в таборі виник підпільний комітет, який спланував загальну втечу. Очолив його полонений радянський офіцер Олександр Печерський. Блискучий план, який практично похвилинно розписав механізм знищення охорони табору, хоча і спрацював не повністю, але все ж дозволив вирватися з Собібора приблизно трьом сотням втікачів. Майже двісті з них були незабаром спіймані і розстріляні, ще майже сто людей загинули під час військових дій. До кінця війни дожило близько 50 колишніх в'язнів Собібора.

Проте німці, які вже в 1943 році почали приховувати сліди масових убивств, побоюючись розголосу того, що відбувалося в таборі, ліквідували його практично на наступний день після втечі і повністю зрівняли з землею. Собібор припинив своє існування 15 жовтня 1943 року.

Цей концтабір багато що пов'язує з Україною. Українці були серед його жертв, і за свідченнями в'язнів, що вижили, більшість охоронців також були українцями. Фігурант одного з найскандальніших "нацистських" процесів останніх років українець Іван Дем'янюк звинувачувався у співучасті в масових вбивствах на посту охоронця Собібора. А організатор повстання Олександр Печерський був уродженцем Кременчука.