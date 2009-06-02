Загрози курортному сезону в Керченській протоці немає

Нинішній стан морського середовища в районі Керченської протоки й прилеглих акваторіях Чорного та Азовського морів досить благополучний, перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у морських акваторіях на 25 травня не встановлено, загрози курортному сезону на узбережжі немає, йдеться в повідомленні Росприроднагляду, переданому РІА “Новости”.

Разом із тим, "невелике перевищення ГДК забруднюючих речовин встановлено в деяких точках у районі в районі коси Тузла, проте причину цього перевищення фахівці ще повинні встановити: чи це наслідки шторму, чи - результат накопичення забруднень за довгі роки судноплавства", - наголошується в повідомленні.

В липні 2009 року й восени заплановано проведення донних досліджень у районі Керченської протоки та прилеглих акваторіях Чорного й Азовського морів для того, щоб остаточно оцінити стан екологічної системи в цьому районі.

Проблеми екологічної безпеки в районі Керченської протоки вимагають подальшого вирішення, зазначив голова Росприроднагляду Володимир КИРИЛЛОВ після закінчення 7-го засідання російсько-української робочої групи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Керченській протоці.

Крім того, згідно з федеральною цільовою програмою, розрахованою на період 2010-2015 років, передбачено постачання в район Керченської протоки буксирів-рятувальників і суден, які використовуватимуть в ліквідації наслідків нафтових розливів. Перший буксир-рятувальник буде поставлено в порт Новоросійськ у 2010 році.

Шторм 11 листопада 2007 року став причиною безпрецедентних подій в Азовському та Чорному морях: за один день у Керченській протоці затонули чотири судна, шість сели на мілину, два одержали пошкодження. З танкера "Волгонефть-139", що розламався, в море вилилося близько 2 тисяч тонн мазуту. В протоці наступного дня після катастрофи було встановлено п`ятидесятиразове перевищення гранично допустимої концентрації нафтопродуктів у воді, сталася масова загибель птиці й риби.