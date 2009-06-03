Ціни на ринку елітного житла Києва поступово зростають – експерт

Протягом квітня-травня цього року ринок елітного житла Києва почав демонструвати поступове зростання цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила керівник відділу Стратегічного консалтингу компанії Knight Frank Наталія ПРОНІНА.

За її словами, ринок елітної первинної нерухомості поступово виходить з кризи, про що свідчить позитивна динаміка зростання цін у сегменті впродовж останніх двох місяців. «За підсумками травня ціна квадратного метра на нерухомість елітного сегменту зросла на 3,81% порівняно з квітнем. У квітні зростання цін склало 4,5% порівняно з березнем, що свідчить про поетапний розвиток цього сегменту. Середня ціна на первинне елітне житло Києва в травні склала 8 тис. 391 дол. за 1 кв. м», - повідомила Н.ПРОНІНА.

При цьому вона зазначила, що сьогодні на ринку Києва налічується всього 9 житлових будинків, які Knight Frank відносить до об`єктів елітної нерухомості. «Якби покупець прийшов 2 місяці тому, то він зміг би купити квартиру в такому будинку в середньому на 5% дешевше, ніж сьогодні», - сказала Н.ПРОНІНА.

У свою чергу, старший партнер юридичної компанії Arzinger, керівник практики з нерухомості та будівництва Тимур БОНДАРЄВ зазначив, що, незважаючи на кризу, ціни на елітну нерухомість у Києві практично не падали. «Нині ж вони взагалі почали рости. Річ у тім, що пропозиції в цьому сегменті ринку мають ексклюзивний, одиничний характер», - додав він.

За даними Knight Frank, у квітні-травні вперше з початку кризи зростання цін показало сегмент нерухомості бізнес-класу. «За проаналізований період ціни на квартири бізнес-класу зросли на 1,92%, досягнувши 1 тис. 981 дол. за 1 кв. м. В цьому випадку зробило вплив зміцнення національної валюти по відношенню до долара, внаслідок чого ціни, зафіксовані в гривнях (близько 90% всієї пропозиції в сегменті), пішли вгору», - йдеться в прес-релізі компанії.

У компанії також зазначають, що в цілому на первинному ринку нерухомості Києва спостерігаються позитивні тенденції, але в розрізі кожного із сегментів ринку є свої особливі умови, що впливають на структуру попиту і пропозиції. Так, за даними Knight Frank, на ринку масового житла розпочався процес стабілізації - ціни знижуються не більше ніж на 0,5-1% за місяць.

Економ-сегмент первинного ринку нерухомості - єдиний, де спостерігається негативна динаміка розвитку і подальше зниження вартості квадратного метра. Ситуація, що склалася, зумовлена тим, що придбання нерухомості цього класу найбільше залежить від доступності кредитних засобів. Так, якщо нерухомість класу «еліт» отримується за допомогою позикових коштів у 10-15% випадків, «бізнес» - 40-45%, то в эконом-сегменті цей показник становить більш ніж 70%. Таким чином, стабілізація розвитку економ-сегменту ринку житла безпосередньо залежить від відновлення іпотечного кредитування і стабілізації всієї банківської системи в цілому. Станом на травень середня ціна в сегменті склала 1 тис. 323 дол. за 1 кв. м.

За інформацією Knight Frank, на вторинному ринку елітної нерухомості відзначається подальша корекція вартості висококласних квартир у бік зниження. «Але важливим моментом є значне сповільнення темпів зниження - всього 0,3% за травень. Середня ціна квадратного метра на 1 червня становить 7 тис. 834 дол. за 1 кв.м. На ринку оренди елітних апартаментів також відзначається уповільнення темпів падіння орендної ставки - 2,1% за підсумками травня порівняно з 3% за підсумками квітня. На сьогодні цей показник становить 3 тис. 642 дол. за 1 місяць», - йдеться в прес-релізі компанії.

Разом з тим, зазначають у Knight Frank, експерти у сфері економіки не виключають можливість другої хвилі девальвації гривні - в такому разі ціни на житлову нерухомість знову можуть знизитися, але воно не буде таким значним, як за попередній період.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу та об`єднує понад 6 770 фахівців.

Сума контрактів компанії за 2007 рік склала понад 700 млрд. дол. Річний дохід за цей період перевищив 704 млн. дол.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії та Україні послугами Knight Frank скористалися більше 500 великих російських і міжнародних компаній.