Кращою монетою року стала монета «Хрещення Київської Русі»

Національний банк України підбив підсумки конкурсу «Краща монета року». Кращою стала монета «Хрещення Київської Русі».

Як передає кореспондент УНІАН, конкурс проходив у два етапи. На першому було представлено понад 40 монет, для участі у другому відібрали чотири. Окрім переможця, в четвірку кращих увійшли ”Ластівчине гніздо”, "Благовіщення” і “Тисячоліття монетокарбування в Києві”.

За словами виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу НБУ Олега ДАЩЕНКА, в Україні налічується від 800 тис. до 1,5 млн. нумізматів. Нацбанк на сьогодні не закриває внутрішній ринок з випуску нумізматичних монет. «Ми відмовляємо іноземним контрагентам, що займаються цим питанням (купівлею пам`ятних монет, які випускає НБУ - УНІАН), у продажу. Ми даємо тільки ту кількість монет, щоб представити себе на ринку. Ми не закриваємо внутрішній ринок», - зазначив представник Нацбанку.

Крім того, О.ДАЩЕНКО повідомив, що на сьогодні вже розробляється ідея організації в Україні міжнародних конкурсів з визначення кращих монет.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року Національний банк України ввів в обіг пам`ятну монету «Хрещення Київської Русі», яка продовжує серію монет «2000-річчя Різдва Христового» номіналом 5 і 100 гривень.

П`ятигривнева монета виготовлена з нейзильберу, якість чеканки – спеціальний анциркулейтед, маса – 16,54 г, діаметр – 35 мм, тираж – 45 тис. штук, група монети - рифлена. Стогривнева монета виготовлена зі срібла, якість чеканки – спеціальний анциркулейтед, маса – 1 кг, діаметр – 10 см, тираж – до 800 штук, група монети - рифлена.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, по колу на фоні стилізованого орнаменту – напис: «Національний банк України» (вгорі), “Сто гривень” (внизу), між ними рік чеканки монети 2008 (праворуч).

На монеті зі срібла позначено метал і його пробу – Ag 999, маса в чистоті, логотип Монетного двору Національного банку України (ліворуч). У центрі монети в колі, створеному зі стилізованого проміння, розміщено хрест і написи півколом: “Православ’я” (вгорі), “Із Києва по всій Русі” (внизу).

На реверсі монети зображено багатофігурну композицію хрещення, під якою напис: “988/Рік”, вгорі півколом напис – «Хрещення Київської Русі».

Автор ескізів монет – Святослав ІВАНЕНКО, автори моделей – Володимир АТАМАНЧУК і С.ІВАНЕНКО.