“Київводоканал” припинив роботу 81 бювету в столиці

Через аварійний стан обладнання “Київводоканал” закрив у столиці 22 бювети та змушений був припинив обслуговування ще 56 через те, що балансоутримувачі не розрахувалися з компанією за проведену роботу.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі ВАТ «АК «Київводоканал» з приводу ситуації з бюветним господарством столиці.

Як інформує компанія, загалом у Києві є 224 бюветні комплекси. З них близько 180 перебувають на балансі райдержадміністрацій та ЖЕО, решта - у власності інших суб’єктів господарювання. Водночас, на обслуговуванні ВАТ «АК «Київводоканал» перебуває лише 145 бюветів, хоча прямі договори між районними КП та ВАТ «АК «Київводоканал» підписані лише в 111 випадках.

За даними “Київводоканалу”, у 99% випадках районні адміністрації платять ВАТ «АК «Київводоканал» за обслуговування бюветів лише частково або не платять взагалі. Таким чином, ВАТ «АК «Київводоканал» досі здійснює ремонт та обслуговування насосних комплексів «благодійно». На цей момент заборгованість районних КП за обслуговування бюветів сягнула 1,7 млн. грн.

“Через накопичення боргів за обслуговування бюветів, відсутність прямого договору з ВАТ «АК «Київводоканал» серед частини балансоутримувачів столичних бюветів, ВАТ «АК «Київводоканал» вимушений припинити обслуговування бюветів у Солом’янському, Подільському та частково Оболонському й Шевченківському районах м. Києва - загалом 59 бюветів”, - сказано в коментарі компанії.

“Саме з цих причин 22 бювети знято з експлуатації через аварійний стан обладнання, адже в таких випадках ВАТ «АК «Київводоканал» не здатний гарантувати належні санітарні норми води зі свердловин та загальну техногенну безпеку”, - також інформують в “Київводоканалі”.

«Київводоканал» зазначає, що готовий відновити обслуговування бюветів, закритих з причин боргів перед підприємством, незадовільних санітарно-епідеміологічних показників води або аварійного стану обладнання, якщо відновлять фінансування бюветних комплексів з боку райдержадміністрацій та покриють борги за попередній період.