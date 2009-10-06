Потрібно підвищити відповідальність авіаперевізників перед пасажирами

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про захист прав авіапасажирів у випадку відмови в посадці, скасування чи затримки їх авіарейсу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, норми законопроекту є «революційними» в системі взаємин між пасажирами, авіакомпаніями і туристичними операторами в Україні.

Так, згідно з проектом закону, якщо перевізник передбачає відмінити рейс, він повинен шукати добровольців з числа пасажирів, які погодяться відмовитися від цього перельоту в обмін на пільги. Якщо ж добровольців для скасування рейсу буде недостатньо, то авіаперевізник може його відмінити, проте, обов`язково надавши пасажирам грошову компенсацію в еквіваленті: 250 євро для рейсів завдовжки до 1500 км; 400 євро – 1500-3500 км; 600 євро - понад 3500 км. Водночас, авіаперевізник зможе зменшити розмір відповідної компенсації на 50%, якщо пасажиру буде запропонована пересадка на інший рейс і якщо час прибуття в кінцевий пункт призначення не перевищить запланованого.

Крім того, законопроект пропонує у випадку затримки авіарейсів (до 1500 км – більше ніж на 2 години; від 1500 до 3500 км - на 3 години; понад 3500 км - на 4 години) надання пасажирам системи компенсацій, а також, якщо авіарейс прибув до іншого аеропорту, витрати на переміщення пасажира між аеропортами або іншим узгодженим місцем призначення.

Також проект закону передбачає, що коли пасажиру відмовлять у посадці, скасують або затримають авіарейс, авіаперевізник зобов`язаний безкоштовно надати пасажирам прохолодні та гарячі напої; медикаменти і харчування – залежно від тривалості очікування; розміщення в готелі - якщо виникає потреба непередбачуваного тривалого очікування або додаткового місцеперебування. Крім того, пасажирам має бути надана можливість безплатного використання засобів зв`язку. Особливу увагу перевізник повинен приділити людям з обмеженими фізичними можливостями і супроводжуючим їх особам, а також дітям без супроводу.

Законопроект передбачає, що у випадку відмови в посадці, скасування чи затримки рейса не менше ніж на дві години, авіаперевізник зобов`язаний надати кожному пасажиру письмове повідомлення про правила компенсації і сприяння, а також - адреси спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.

У повідомленні наголошують, що під час підготовки цього проекту закону використовували Регламент Європейського Союзу (№ 261/2004) «Про встановлення загальних правил у сфері компенсації та сприяння пасажирам у випадку відмови в посадці, скасування або тривалої затримки авіарейсу, що діє в сфері забезпечення прав пасажирів».