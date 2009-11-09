Комунальні тарифи мають підвищувати не більш як на 10-20%

Тарифи на комунальні послуги мають підвищуватися поступально, не більш як на 10-20% у півроку.

Про це у коментарі тижневику «Дзеркало тижня» (№43, 7-13 листопада) заявила заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Ірина ЗАПАТРІНА.

«Тарифна проблематика дуже непроста; швидко змінити ситуацію в цій сфері надзвичайно складно і в стабільній економічній ситуації, а в умовах кризи до вирішення цього питання слід підходити особливо обережно. У регіонах, де тарифи підвищуватимуться, це має відбуватися поступово, не більш ніж на 10-20% у півроку чи в рік», - пояснила вона.

Також І.ЗАПАТРІНА підкреслила, що перш ніж переходити до адекватних ринкових цін, потрібно провести енергозберігаючі заходи на підприємствах галузі, підвищити енергоефективність будинків. Так, близько 60% будинків в Україні мають низькі енергоефективні характеристики, насамперед це стосується панельних будинків і так званих хрущовок.

«Дослідження наших закордонних колег і вітчизняних енергоаудиторів свідчать, що в таких будинках можна наполовину зменшити споживання тепла. Впоратися з цим допоможе термомодернізація будинків. Знадобляться нові вікна, двері, регулятори на батареях, лічильники та й просто елементарне нормальне ставлення до енергоспоживання. Ніде на Заході населення так марнотратно не ставиться до ресурсів», - наголосила І.ЗАПАТРІНА.

Водночас заступник міністра висловила переконання, що якщо скоротити витрати при транспортуванні і розподілі тепла і води, а також використання газу при виробництві тепла, електроенергії - при виробництві води, то підвищення тарифів, зокрема на газ, не буде таким жахливим ні для підприємств галузі, ні для населення.

«У країнах колишнього соціалістичного табору, які підвищили тарифи на газ удвічі, а то й утричі, рахунки за житлово-комунальні послуги зросли небагато, оскільки люди поставили лічильники й стали ощадливо споживати тепло та інші ресурси, зокрема й за рахунок підвищення енергоефективності будинків», - зазначила І.ЗАПАТРІНА.