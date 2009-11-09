Коноплі – альтернатива бавовні

Одяг з конопель міг би стати екологічною альтернативою традиційній бавовні, але не все так просто. Можливо, справа в іміджі. Коноплі досі пов’язують з наркотиками, хоча насправді це різні види рослини.

«Коноплі ростуть дуже швидко. Якщо виходити з біомаси, то за півроку з конопель можна отримати стільки біомаси, скільки з цілого лісу за 30 років. Коноплі ростуть усюди в світі: від полярного кола до екватора, це дуже невибаглива рослина, не потребує хімічних засобів для захисту і дає великий врожай», - каже представник фірми Hempage AG з південнонімецького Адельсдорфа Роберт ГЕРТЕЛЬ. Його фірма торгує текстильними виробами з конопель по всій Європі. Одяг виробляють у Китаї, бо саме там, за словами Р.ГЕРТЕЛЯ, ростуть особливо файні текстильні коноплі. В Німеччині їх вирощувати заборонено через високий вміст наркотичної речовини ТГК – тетрагідроканабінолу.

«Це наркотик, через який коноплі мають свою погану репутацію, оскільки їх часто порівнюють з марихуаною. Але з точки зору ботаніки, існує велика різниця: є canabis sativa, це коноплі, а є canabis indica, або наркотичні коноплі, які містять велику кількість наркотичної речовини. Нормальні коноплі не підходять для використання як наркотик, але все одно не відповідають вимогам ЄС, оскільки вміст наркотичних речовин є», - говорить Р.ГЕРТЕЛЬ.

У Німеччині вирощування конопель було заборонено до 1996 року. Після зняття заборони давно відома рослина пережила короткий ренесанс. Наприкінці 90-х у ФРН насадили чотири тисячі гектарів конопель. Це більше, ніж можна було переробити й продати. Крім того, в бізнесу виникли технічні проблеми з переробкою волокон. Бум швидко закінчився.

Німецькі коноплі використовують переважно для ізолюючих матеріалів у будівельній промисловості. В автомобільній промисловості коноплі додають у внутрішнє оздоблення машин, наприклад, в обшивку дверей чи багажників. Виробляти одяг із конопель заважають фінансові та технічні проблеми, скаржиться Р.ГЕРТЕЛЬ: «Проблема полягає в техніці. Виробництво текстилю з конопель сьогодні сильно пов’язано з ручною роботою, бо немає сучасних машин, щоб заснувати виробництво. З нинішніми сортами ми в Європі не можемо конкурувати з Китаєм».

Попит на одяг з конопель існує, каже Гізела ЦІММЕРМАНН, що продає їх у баварському Нюрнбергу: «Я вже два роки маю конопляні вироби в асортименті, й людям вони дуже подобаються. Влітку в них не так пітнієш. Носити такі вироби просто приємно. Я думаю, що це не лише одяг для тих, хто бажає мати все з природних матеріалів. Це просто красивий матеріал, який добре носиться і гарно виглядає».

“Німецька хвиля”