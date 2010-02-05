Середньорічний курс гривні становитиме близько 8,15 грн. дол.

Середньорічний курс гривні за підсумками 2010 року очікується на рівні 8,15 грн. дол. США.

Про це в бесіді з кореспондентом УНІАН повідомила експерт центру «CASE-Україна» Ольга КРАВЕЦЬ.

За її словами, в цілому впродовж року центр не очікує істотних коливань курсу гривні, при цьому спекулятивні коливання або коливання, обумовлені панічними настроями, все ж таки можливі.

«Ми не очікуємо значних довгострокових коливань курсу. Можливо, після виборів будуть незначні скачки, але вони будуть короткострокові, - зазначила О.КРАВЕЦЬ. - До 20 копійок це реально, оскільки у нас курс дуже чутливий до зміни настрою населення, тому можливо, зокрема залежно від результатів виборів, будуть якісь короткострокові коливання саме на готівковому ринку».

У той же час вона зазначила, що короткостроковість таких коливань визначить достатньо жорстка політика НБУ, що проводиться зараз, направлена на згладжування різких коливань курсу національної валюти.

О.КРАВЕЦЬ повідомила, що за прогнозами центру, курс гривні коливатиметься в діапазоні 8,0-8,5 грн./дол., при цьому якщо в 2009 році курс більше прагнув до позначки в 8,5 грн./дол., то в поточному році очікується, що курс національної валюти прагнутиме до 8,00 грн./дол.

За її словами, це буде обумовлено зниженням навантаження на валютний ринок у зв`язку з погашенням і реструктуризацією в 2009 році основного обсягу зовнішньої заборгованості, таким чином, впливати на курс буде, в основному, політична ситуація.

«За останніми даними НБУ, близько 70% зовнішнього боргу вже реструктуризовано, тобто якогось значного навантаження на валютний ринок вже не буде. Тому все залежить від політичної ситуації в країні», - зазначає експерт.

Що стосується впливу на курс гривні відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), вона зазначила, що факт відновлення співпраці виконуватиме роль позитивного сигналу для ринку, при цьому його вплив на курс національної валюти не буде істотним.

«НБУ на сьогодні має достатньо резервів для підтримки курсу гривні, але підтримка МВФ як для внутрішнього ринку, так і для зовнішнього, є позитивним сигналом відновлення економіки України» - сказала О.КРАВЕЦЬ.