15 березня – Всесвітній день прав споживача

Щороку, 15 березня, під егідою ООН відзначають Всесвітній день прав споживача. Саме в цей день, у 1962 році, президент США Джон КЕННЕДІ проголосив на засіданні конгресу США чотири основних права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір та право бути вислуханим.

Д.КЕННЕДІ стверджував, що всі громадяни, незалежно від їхнього прибутку та соціального стану, мають одні й ті ж споживчі права. Пізніше Всесвітня організація союзів споживачів доповнила їх ще чотирма правами: право на відшкодування збитку, право на споживчу освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове навколишнє середовище. Ці вісім прав тепер становлять Кодекс споживача.

У 1991 році в Україні прийняли закон „Про захист прав споживачів. Згідно з цим законом, споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України мають право на: захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування; безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров`я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством; звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав; об`єднання в громадські організації споживачів (об`єднання споживачів).

Про те, яким є сьогоднішній український споживач, і чи далеко йому до прикметників “обізнаний” та “грамотний”, напередодні Всесвятнього дня прав споживачів ми запитали в людей, які мають безпосередній зв’язок із захистом прав споживачів, а також безпекою та якістю продукції.

На запитання УНІАН-Споживчі новини відповідали: начальник відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ Держспоживстандарту України Олег ХОМИН, головний спеціаліст Управління в справах захисту прав споживачів у Львівській області Оксана КЕЧУР, Керівник проекту ЄС-ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» Клавдія МАКСИМЕНКО та президент Громадського об`єднання із захисту прав споживачів «Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ. Дізнатись думки згаданих експертів ви можете у статті: “Українські споживачі: я, ти, ми, вони... (якими є та якими маємо бути?)”.