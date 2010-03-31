Одесити підтримують традицію проведення Гуморини

Більшість повнолітніх городян (71%) підтримують традицію проведення 1 квітня в Одесі фестивалю гумору й сатири - Гуморини. Протилежної точки зору дотримуються 19,3% респондентів. Важко відповісти на це питання 10,1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати спеціального дослідження "Одеса: світоглядні орієнтири городян», проведеного Одеською філією Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Окремий блок питань був присвячений дослідженню релігійної ситуації в Одесі. Також було поставлено питання про ставлення городян до ідеї перенесення Гуморини, що збіглася цього року з Великим четвергом.

За результатами дослідження експерти інституту зробили наступні висновки: більш як половина опитаних городян (53%) стверджує, що 1 квітня розігруватимуть своїх знайомих і близьких. При цьому 28,5% відзначають, що "точно так", а 24,5% - "ймовірно так". Обійдуться без розіграшів 40,8% респондентів (27,5% - "точно ні", 13,3% - "ймовірно ні"). Важко відповісти на це питання 6,2% городян.

Кожен п`ятий респондент (20%) заявив, що 1 квітня залишиться вдома. Братимуть участь в організованих міськрадою заходах Гуморини 16,3% городян. Самостійно планують веселитися 15% опитаних. Кожен десятий (10,2%) стверджує, що виїде за місто. Приблизно така ж кількість городян (9,3%) планує піти цього дня до церкви. Відповідь "інше" вибрали 19,1%, а 10,1% важко відповісти на це питання.

Дослідження проводилося з 6 по 14 березня. Загалом згідно з маршрутною вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення було опитано 1 тис. чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня митрополит Одеський і Ізмаїльский УПЦ (МП) АГАФАНГЕЛ звернувся до мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА з проханням перенести першоквітневе свято - День сміху, час проведення якого цього року припадає на Страсний Четвер, коли згадується Таємна вечеря і встановлення Христом Божественної літургії.

Проте мер відповів, що не має наміру відміняти чи переносити щорічну першоквітневу Гуморину.

Першоквітнева Гуморина вперше відбулася в Одесі в 1973 році. Фестивалі завжди проходять з карнавальною ходою, святом на стадіоні, парадом старих автомобілів, концертами зірок естради, конкурсами карикатуристів і гумористичних фотографій, широким показом кінокомедій, концертами зірок естради і самодіяльних артистів. Традиційним стало також поповнення парку скульптур в Одеському літературному музеї, концерти й конкурси просто неба.