На Сумщині борги із зарплати перевищили 66 млн. грн.

У Сумській області борги із заробітної плати продовжують зростати і на сьогодні перевищують 66 мільйонів гривень, що на 16 мільйонів більше, ніж на початок року, і майже вдвічі більше проти відповідного періоду минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прокурора відділу прокуратури Сумської області Ігоря ВАКУЛИ, із загальної суми боргу понад 35 млн. грн. належить 83-м економічно активним підприємствам. Майже 24 млн. грн. (67%) заборгували своїм працівникам 14 підприємств державного сектору. Це: ВАТ «Сумихімпром» – 13,7 млн. грн., КП «Шосткінський казенний завод «Зірка» – 6,3 млн. грн., Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів – 3,2 млн. грн. та ряд інших.

Щоправда, у порівнянні з початком поточного року спостерігається тенденція до зменшення боргів підприємств недержавного сектору – з 22,2 млн. грн. до 9,5 млн. грн. станом на 1 квітня ц.р., особливо в машинобудівній та будівельній галузях. Найбільше заборгували своїм працівникам ВАТ «Нафтопроммаш» – 2,4 млн. грн., ВАТ «Ворожбянский машзавод» – 658,6 тисяч грн., ВАТ «Роменський завод тракторозапчастин» – 519,7 тис. грн.

За словами І.ВАКУЛИ, основними причинами заборгованості є обмеження кредитних ресурсів комерційних банків, несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість, що в свою чергу призвело до значного спаду виробництва і платити зарплату стало нічим.

Наразі в Сумській області налічується 17 неактивних підприємств, у пасиві яких 1,5 млн. грн. боргу із зарплати. На 36-и підприємствах, що знаходяться в процедурі банкрутства та банкрутах, зосереджено 29 млн. грн. боргів – це 44% від загальної суми боргу.

Як засвідчують перевірки, найпоширенішими в області залишаються факти використання найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин і виплата зарплати «в конвертах». Так, Шосткінською міжрайонною прокуратурою за такі діяння порушено кримінальну справу за частиною 2 ст. 172 Кримінального кодексу України стосовно директора ТОВ «Азар», який з 2008 по 2010 роки використовував найману працю 9 осіб. Заробітна плата виплачувалася у готівковій формі без здійснення відповідних податків, а також страхових внесків до Пенсійного та інших фондів соціальної спрямованості. А директор приватного підприємства «Комплекс-А», що в Ромнах, упродовж шести місяців використовував найману працю 8 осіб на будівництві торговельного комплексу. І теж без належного оформлення з ними трудових відносин з використанням «конвертів». Роменська міжрайонна прокуратура порушила стосовно нього кримінальну справу за частиною 1 ст. 172 і частиною 1 ст. 364 вже Кримінального кодексу України.