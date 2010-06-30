Азаров візьме під особистий контроль своєчасність виплати зарплати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ взяти під особистий контроль питання своєчасної виплати працівникам зарплати і розглянути стан забезпечення конституційного права громадян на своєчасну винагороду за працю на розширеному засіданні Кабінету міністрів за участю керівників Генеральної прокуратури, обласних держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, представників всеукраїнських профспілкових об`єднань і об`єднань роботодавців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, це доручення В.ЯНУКОВИЧА має бути виконано до 1 серпня.

«Персональна відповідальність за своєчасність розрахунків з підприємствами та установами за виконані ними роботи або надані за держзамовленням послуги має бути покладена на керівників – головних розпорядників бюджетних коштів», – цитує Президента його прес-служба.

Згідно з дорученням В.ЯНУКОВИЧА прем’єр-міністрові, до 1 жовтня має бути розглянуто в установленому порядку питання доцільності подальшого перебування на займаних посадах керівників підприємств, що входять до сфери управління міністерств та інших органів державної виконавчої влади, у разі незабезпечення ними щонайменш двократного зниження обсягів заборгованості із зарплати працівникам.

«Вже до 1 серпня уряд має вжити заходів щодо зміцнення Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю, вдосконалення форм і методів роботи державних інспекторів праці», - вимагає В.ЯНУКОВИЧ.

За цей же час має бути розглянуто питання щодо погашення у 2010 році заборгованості із зарплати (з нарахуваннями) суб`єктами господарської діяльності за рахунок відшкодованих їм сум ПДВ.

Також до 1 серпня Кабмін має вивчити питання і, у разі необхідності, внести в установленому порядку проекти законодавчих актів, спрямованих на покращення соціального захисту працівників, яким заборговано заробітну плату, та посилення відповідальності роботодавців за несвоєчасну виплату зарплати.

Йдеться, зокрема, про: удосконалення механізму нарахування компенсації за затримку виплати зарплати (у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки); створення гарантійної установи (гарантійного фонду) для компенсації грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності або банкрутства роботодавця; надання короткострокових пільгових кредитів для погашення заборгованості із зарплати економічно активним державним, комунальним підприємствам і підприємствам АПК.

Крім того, Президент дав низку доручень керівникам міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, голові Ради міністрів АР Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Зокрема, йдеться про проведення до 15 липня за участю профспілок і організацій роботодавців аналізу стану погашення заборгованості із заробітної плати, відповідності її обсягів фінансово-економічним можливостям підприємств у сферах економічної діяльності та по регіонах. Також В.ЯНУКОВИЧ вимагає розглянути це питання на засіданні колегій (рад) і за результатами його аналізу розробити систему заходів щодо розв`язання зазначених проблем.

“Президент, крім того, наголосив на важливості постійних заходів щодо активізації роботи комісій з питань забезпечення своєчасності й повноти сплати податків та погашення заборгованості із зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, запровадивши проведення виїзних засідань таких комісій на підприємствах, які мають заборгованості”, – йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ також відзначив доцільність щомісячного оприлюднення в ЗМІ інформації про позитивні приклади погашення заборгованості із зарплати та переліку найбільших підприємств - боржників.

Від Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА Президент очікує проведення до 1 серпня аналізу роботи органів прокуратури з усунення порушень законодавства про оплату праці та – за результатами аналізу – вжиття заходів щодо вдосконалення діяльності у цій сфері.