Мерія оприлюднила графік прийому киян

Київська міська державна адміністрація оприлюднила графік прийому громадян та прямих телефонних ліній новим складом керівництва столиці на III квартал поточного року.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-порталі КМДА, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийматиме киян кожного 3-го вівторка з 17.00 до 19.00, водночас гарячу лінію він не проводитиме.

Заступник міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ матиме “гарячі” телефонні лінії з мешканцями столиці кожного 3-го четверга з 16.00 до 17.00.

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ (питання надзвичайних ситуацій; охорони здоров’я та медичного забезпечення; взаємодії з засобами масової інформації) прийматиме громадян у 3-й вівторок місяця з 11.00 до 12.00 і 4-ту середу з 14.00 до 15.00. “Гаряча” лінія проводиметься кожну 2-гу середу з 16.00 до 17.00 години.

Заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО (питання підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; транспорту, зв’язку та інформатизації; надання ритуальних послуг; реклами; охорони, утримання та експлуатації внутрішніх водойм м. Києва і земель водного фонду; туризму) приймає громадян кожного 1-го та 3-го вівторка з 12.00 до 13.00. Місце прийому - Печерська районна у м. Києві державна адміністрація. “Гаряча” лінія проводитиметься за його участі у 4-й вівторок місяця з 11.00 до 12.00.

Заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО (питання економіки та інвестицій; внутрішнього фінансового контролю; бюджету; цінової політики; пенсійного забезпечення; використання та охорони земельних ресурсів) здійснюватиме прийом громадян у 2-й і 4-й вівторок місяця з 14.00 до 15.00 у приміщенні Подільської РДА. На гарячу лінію можна телефонувати у 3-й вівторок з 14.00 до 15.00.

Для заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА (питання палива, енергетики та енергозбереження; житлово-комунального господарства; благоустрою міста) встановлені приймальні дні – 1-ша середа місяця з 14.00 до 15.00 та 3-я середа з 16.00 до 17.00. Зустрічі проводитимуться у приміщеннях Святошинської чи Голосіївської РДА. “Гаряча” лінія – кожна 2-га середа місяця з 14.00 до 15.00.

Для заступника голови КМДА Олександра МЕЩЕРЯКОВА (питання містобудування та архітектури; регулювання містобудівної діяльності; будівництва житла; забезпечення населення житловою площею) приймальні дні визначені – 2-ий четвер з 15.00 до 16.00 та в той же час кожного 4-го четверга. Місце прийому – Шевченківська РДА. “Гаряча” лінія за його участі проводитиметься у 3-й четвер з 15.00 до 16.00.

Заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО (питання соціального захисту населення та захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС; роботи ветеранських та жіночих організацій; праці та зайнятості; молодіжної політики та соціального забезпечення молоді; освіти та науки; культури та мистецтв; фізкультури та спорту; опіки та забезпечення прав неповнолітніх; охорони культурної спадщини; справ національностей та релігії) прийматиме киян у 1-й та 3-й четверги з 12.00 до 13.00. Прийоми будуть організовані в приміщенні Дарницької та Солом’янської РДА. Гаряча лінія - 1-ша середа з 15.00 до 16.00

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ (питання комунальної власності, забезпечення законності і правопорядку, внутрішньої політики, роботи БТІ) зустрічатиметься з громадянами у 3-й, 4-й четверги з 11.00 до 12.00 в приміщенні Дніпровської РДА.

Заступник голови КМДА Віктор СІВЕЦЬ (питання промисловості, науково-технічної та інноваційної політики; регуляторної політики та підприємництва; торговельного і побутового обслуговування; екології та охорони навколишнього природного середовища; охорони праці; захисту прав споживачів) проводитиме прийоми кожну 1-шу, 3-ю п’ятницю з 12.00 до 13.00 у приміщенні Деснянської РДА. “Гаряча” лінія проводитиметься ним у 2-ий понеділок з 11.00 до 12.00.

Заступник голови КМДА – керівник апарату мерії Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ (питання документального забезпечення; роботи зі зверненнями громадян; діяльності архівів) проводитиме прийоми кожну 1-шу середу з 16.00 до 17.00 та 2-ий четвер з 17.00 до 18.00 в Оболонській РДА. В телефонному режимі до нього можна буде звернутися на гарячу лінію у 2-ий четвер з 16.00 до 17.00.

Телефон єдиної “гарячої” лінії – 279-40-59.