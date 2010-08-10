Україна підвищить пенсійний вік для жінок до 60 років
10:15, 10 серпня 2010Права споживачів
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Взяла зобов’язання перед МВФ
Україна взяла зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55-ти до 60 років.
Про це йдеться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ.
Як зазначається документі, з метою вирішення структурних проблем в наявній пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави зобов’язується у вересні подати до Верховної Ради проект закону, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55-ти до 60 років – на 6 місяців щороку, починаючи з 2010-го.
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