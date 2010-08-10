У Херсонській області скоротилася кількість зареєстрованих безробітних

У Херсонській області кількість зареєстрованих безробітних загалом по області на 1 серпня поточного року становила 6,4 тис. осіб, що на 29,9% менше, ніж на 1 серпня 2009 року й на 39,5% менше, ніж на 1 січня цього року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в області, рівень зареєстрованого безробіття загалом по області на 1 серпня цього року становив 1% населення працездатного віку й був меншим на 0,4%, порівняно з 1 серпня 2009 року, й на 0,6% - ніж на 1 січня 2010 року.