У Вінницькій області на 16,2% подешевшали яйця

Індекс споживчих цін у Вінницькій області в липні 2010 року складав 99,7%, з початку 2010 року – 101,8%.

Про це сказано в повідомленні Головного управління статистики у Вінницькій області, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області в липні до червня 2010 ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизилися на 0,5%.

Найбільше (на 16,2%) подешевшали яйця, на 5,6% - тваринні жири, на 3,1% - сир, на 1,3% - рис, на 0,9% - м`ясо і м`ясопродукти (в т.ч. яловичина і телятина - на 0,4%, м`ясо птиці - на 1,3%, свинина - на 1,4%).

Овочі в цілому подешевшали на 9,6%, серед них морква, буряк, цибуля, гриби - на 18,4%, капуста - на 18,2%, огірки і помідори - на 4,3%. Картопля знизилася в ціні на 8,9%.

Яблука подешевшали на 4,5%, банани - на 3,3%.

Водночас, риба і продукти з риби подорожчали на 0,7%, хліб і хлібопродукти - на 0,5%.

На 3,8% зросли ціни на фрукти, при цьому цитрусові - на 5%.

Цукор подорожчав на 2,2%.

У сфері транспорту ціни знизилися на 1,0%, в т.ч. бензин став дешевшим на 2,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,1%, при цьому плата за проживання в студентських гуртожитках знизилася на 3,1%, а кам`яне вугілля подорожчало на 1,3%.