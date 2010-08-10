На Запоріжжі 3 з 4 виробників масла порушували вимоги

У липні 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Запоріжжястандартметрологія» перевірили на дотримання вимог стандартів, норм і правил 34 підприємства Запорізької області. На 31 з них виявили порушення.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За результатами перевірок заборонили реалізувати 25 партій та 33 види неякісної продукції на загальну суму 243,599 тис. грн. Серед продукції: вершкове масло, соняшникова олія, печиво, хлібний квас, борошно, а також взуття, спецодяг, мастила, електронаноси, компресори, щебінь тощо.

Зокрема, протягом зазначеного періоду було перевірене вершкове масло чотирьох виробників області загальною вартістю понад 122,5 тис. грн. Порушення виявили на трьох підприємствах. Вимогам нормативних документів (НД) не відповідала продукція на суму 29,95 тис. грн. Наприклад, у солодковершковому маслі «Селянське» (72,5% жиру) під час лабораторних випробувань виявлені немолочні жири, що є порушенням Закону України «Про молоко та молочні продукти».

Підприємство жодного разу не проводило випробувань молока, з якого виготовлялось масло, на натуральність. Крім того, на складі підприємства інспектори виявили рослинні жири, які використовуються для виробництва спредів. Підприємству заборонена реалізація перевіреної партії масла та введений особливий режим приймання цього виду продукції (кожна виготовлена партія до початку реалізації має пройти контроль інспекторів ДП «Запоріжжястандартметрологія» на відповідність вимогам НД). За виготовлення неякісної продукції на підприємство накладений штраф у розмірі 7,4 тис. грн.

Протягом липня також перевірили два підприємства з виробництва та гуртової реалізації нафтопродуктів. На одному з них виявили порушення. Зокрема, один з видів перевіреного мастила не відповідав вимогам НД за масою (нижче норми), а під час виробництва оливи підприємство не дотримувалось періодичності випробувань. Обидва види продукції заборонені до реалізації. Виробника оштрафували на суму 8,049 тис. грн.

Протягом звітного періоду держнагляд ДП «Запоріжжястандартметрологія» видало 33 постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів на загальну суму 108,739 тис. грн. за реалізацію неякісної продукції.