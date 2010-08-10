В Івано-Франківській області на весіллі отруїлося 17 осіб

12:10, 10 серпня 2010
Права споживачів
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Гострий ентероколіт

В Івано-Франківській області протягом 9 серпня до інфекційного відділення Тлумацької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння (гострий ентероколіт) госпіталізовано 17 осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, усі вони - мешканці с. Жидачів Тлумацького району і 7 серпня брали участь у святкуванні весілля. Всього на весіллі у приватному домогосподарстві перебувало близько 100 осіб.

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