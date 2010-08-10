Влада Севастополя заявляє, що відтепер всі стоянки в місті безплатні

Всі стоянки на території Севастополя, крім містечка Балаклава, відтепер безплатні. Голова міської держадміністрації минулого тижня скасував відповідне розпорядження, підписане його попередником про стоянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник міста Валерій САРАТОВ на брифінгу. За словами губернатора, розпорядження «було видане з порушеннями, але ми це розпорядження скасували, і сьогодні ніхто ніякого права стягувати з автолюбителів гроші за паркування не має».

В.САРАТОВ назвав шахраями осіб, які стягували гроші за стоянки. За його словами, «їх затримувала у суботу міліція, тому що вони намагалися, як і раніше, стягувати гроші». Голова міста попросив «севастопольців нікому ніяких грошей за стоянку не давати, за винятком Балаклави - там є Агентство розвитку Балаклавського району, воно, відповідно до законодавства, вже кілька років здійснює паркування в центрі Балаклави». Як додав він, «ми там іншого рішення не знайшли для того, щоб контролювати, і машини швидше виїжджали, враховуючи, що в Балаклаві просто немає території для стоянок. Решта всіх стоянок у Севастополі незаконна».

Глава міськадміністрації ще раз закликав «усіх севастопольців не платити гроші за стоянку. Це шахраї. Треба не соромитися телефонувати до міліції, до міськадміністрації, вживатимемо заходи реагування».