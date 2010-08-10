У Житомирській області яловичина подорожчала на 33%
12:56, 10 серпня 2010Права споживачів
0 0
До 28,5 грн./кг
У Житомирській області за січень-червень 2010 року відпускна гуртова ціна на яловичину першої категорії зросла на 33% – до 28,5 грн./кг.
Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.
При цьому він уточнив, що роздрібна ціна на яловичину, за даними обласної інспекції з контролю за цінами, на 30 червня на ринках області складала 36,39 грн./кг, що на 1% менше, ніж роком раніше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter