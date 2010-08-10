Голова Донецької ОДА прогнозує зростання цін на хліб
Але обіцяє контролювати соціальні сорти
Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК прогнозує зростання ціни на хліб, але гарантує контроль ціни на соціальні сорти хліба з боку місцевих органів влади.
Про це він повідомив на прес-конференції. За словами губернатора, неврожай зернових через посуху в сусідній Росії, швидше за все, спричинить зростання ціни на зерно на українському продовольчому ринку, що у свою чергу вплине на закупівельну ціну сировини для пекарів.
«Наші пекарі, не маючи вертикально-інтегрованої схеми власного виробництва, переробки хліба вимушені будуть купувати це зерно дорожче... Тобто, їхні витрати, це, природно, виводить на іншу ціну хлібу», - сказав А.БЛИЗНЮК. Але при цьому він запевнив, що для людей з низьким і середнім рівнем достатку залишиться можливість купувати хліб за невисокою, соціальною ціною, а місцеві органи влади гарантують зі свого боку контроль в цьому питанні.
«Але, ми, як і раніше, контролюватимемо ціни на так звані соціальні сорти хліба», - сказав губернатор. І додав: «Є хліб масового попиту, який народ традиційно їсть. І є хліб, скажімо так, вишуканий – з родзинками, з насіннячкам, ось він коштуватиме стільки, скільки це коштуватиме».
Звертаючись до журналістів, голова облдержадміністрації зазначив, що потрібно пояснити населенню, що дорожче платитимуть ті, хто є вишуканий хліб, і за рахунок цього ціни на соціальні сорти хліба залишаться такими самими, або «мало зміняться».
«Ви не бачили сьогодні хліба по 13 грн.? Скажіть людям, що є сьогодні такий хліб. І якщо він є, значить, на нього є споживач. Якби його не було, не було б і цього хліба, - сказав А.БЛИЗНЮК, - Тому для масових сортів хліба, який споживають люди, зокрема, з низьким і середнім рівнем достатку, я впевнений в тому, що ціна мало зміниться. Це за рахунок зміни структури – підвищення ціни хліба для обраних».