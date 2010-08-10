Голова Донецької ОДА прогнозує зростання цін на хліб

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК прогнозує зростання ціни на хліб, але гарантує контроль ціни на соціальні сорти хліба з боку місцевих органів влади.

Про це він повідомив на прес-конференції. За словами губернатора, неврожай зернових через посуху в сусідній Росії, швидше за все, спричинить зростання ціни на зерно на українському продовольчому ринку, що у свою чергу вплине на закупівельну ціну сировини для пекарів.

«Наші пекарі, не маючи вертикально-інтегрованої схеми власного виробництва, переробки хліба вимушені будуть купувати це зерно дорожче... Тобто, їхні витрати, це, природно, виводить на іншу ціну хлібу», - сказав А.БЛИЗНЮК. Але при цьому він запевнив, що для людей з низьким і середнім рівнем достатку залишиться можливість купувати хліб за невисокою, соціальною ціною, а місцеві органи влади гарантують зі свого боку контроль в цьому питанні.

«Але, ми, як і раніше, контролюватимемо ціни на так звані соціальні сорти хліба», - сказав губернатор. І додав: «Є хліб масового попиту, який народ традиційно їсть. І є хліб, скажімо так, вишуканий – з родзинками, з насіннячкам, ось він коштуватиме стільки, скільки це коштуватиме».

Звертаючись до журналістів, голова облдержадміністрації зазначив, що потрібно пояснити населенню, що дорожче платитимуть ті, хто є вишуканий хліб, і за рахунок цього ціни на соціальні сорти хліба залишаться такими самими, або «мало зміняться».

«Ви не бачили сьогодні хліба по 13 грн.? Скажіть людям, що є сьогодні такий хліб. І якщо він є, значить, на нього є споживач. Якби його не було, не було б і цього хліба, - сказав А.БЛИЗНЮК, - Тому для масових сортів хліба, який споживають люди, зокрема, з низьким і середнім рівнем достатку, я впевнений в тому, що ціна мало зміниться. Це за рахунок зміни структури – підвищення ціни хліба для обраних».