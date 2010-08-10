На Кіровоградщині заборгованість із зарплати зросла на 20%

У Кіровоградській області в січні-липні 2010 року заборгованість з виплати заробітної плати зросла на 20% (10,1 млн. грн.), і на сьогодні становить 62,4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Головного управління праці і соціального захисту обласної адміністрації Галина ПАСТУХ.

У структурі боргу 43,6 млн. грн. припадає на економічно активні підприємства, 16,9 млн. грн. - підприємства-банкроти, 1,9 млн. грн. – економічно неактивні.

Заробітну плату своїм співробітникам заборгувало 131 підприємство.

За словами Г.ПАСТУХ, заборгованість на підприємствах державної форми власності становить 4,5 млн. грн., або 11% від загального боргу. Заборгованість на комунальних підприємствах з початку року збільшилася на 900 тис. грн., і на сьогодні становить 4 млн. грн.

Найбільший приріст боргу відбувся на підприємствах вугільної промисловості – з початку року заборгованість зросла на 7 млн. грн.

Коментуючи ситуацію в розрізі регіонів, Г.ПАСТУХ зазначила, що 99% боргу припадає на міста обласного значення: Кіровоград – 9,5 млн. грн. (22%), Олександрія – 31,7 млн. грн. (72%), Світловодськ – 1,3 млн. грн. (4%), Знам’янка – 583 тис. грн. (1%).