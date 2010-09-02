Одеса відзначає своє 216-річчя

Покладанням квітів до пам`ятників засновникам Одеси - Йосипу Дерибасу, Дюку де Рішельє, Григорію Маразлі та іншим градоначальникам розпочалося сьогодні святкування Дня міста. Опівдні мер Одеси Едуард ГУРВІЦ вручить Почесні відзнаки імені Г.Маразлі тим жителям міста, які добилися значних успіхів у різних сферах діяльності в ім’я розвитку і процвітання «морської столиці» України.

Як передає кореспондент УНІАН, у програмі свята - численні художні вернісажі, виставка квітів на Приморському бульварі, вистава «Шкідливі поради» від «Школи сучасної п`єси». Артисти виступатимуть прямо на вулиці - на спеціальній сцені, спорудженій на перетині Пушкінської і Ланжеронівської.

Багато одеситів візьмуть участь у традиційних шахових змаганнях на Кубок Соборки, сеансі одночасної гри на 216 дошках, «Балі живих шахів» і турнірі «Велика гра великих людей», участь у якому візьмуть артисти, вчені, політики, письменники, що прибули напередодні в Одесу. Зокрема кіноактори Еммануїл ВІТОРГАН, Альберт ФІЛОЗОВ, засновник кінофестивалю «Кінотавр» Марк РУДІНШТЕЙН, кінорежисер Станіслав ГОВОРУХІН та інші.

Крім того, в середу ввечеі на знаменитих Потьомкінських сходах відбулася демонстрація фільму С.ГОВОРУХІНА «Пасажирка», приурочена до дня Одеси.

На вулицях міста волонтери розпочали громадську акцію з роздачі символічних стрічок кольорів прапора Одеси з написом: "Я пишаюся тим, що я - одесит!".