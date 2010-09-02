Обережно! В обігу підробні банкноти номіналом 500 гривень

Національний банк повідомив про виявлення в обігу підробних банкнот номіналом 500 гривень зразка 2006 року.

Як повідомив Нацбанк у листі до банків, серійні номери на підробках відрізняються другою буквою НХ 57877778/НВ 57877778.

"Для гарантованого визначення зазначених підроблених банкнот під час ручного оброблення готівки необхідно застосовувати детектори з візуалізацією інфрачервоного захисту", - підкреслюється в листі.

Як повідомлялося, нещодавно Нацбанк заявив про збільшення в обігу підроблених банкнот номіналом 200 гривень зразка 2001 року.

"Повідомляємо, що відповідно до статистичної інформації НБУ, кількість виявлених впродовж поточного року підроблених банкнот випуску 2001 року номіналом 200 гривень серед банкнот, які вилучаються з готівкового обігу, збільшується", - заявили в НБУ.

«Економічна правда»