На Закарпатті затримали контрабандну партію сигарет

У Закарпатській області вчора вночі затримали групу контрабандистів з великою партією сигарет.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, наряд мобільного підрозділу Західного регіонального управління Держприкордонслужби виявив порушників за 50 метрів від лінії кордону на березі річки Тиса. У вантажівці, мікроавтобусі та позашляховику двоє громадян України та один угорець мали 190 ящиків із 95 тис. пачками сигарет марок «Прима» та «Честерфілд». Також у затриманих були два гумові човни з двигунами, якими контрабанду мали переправляти до Угорщини.

Наразі порушників доставили у відділ прикордонної служби «Вилок» для прийняття правового рішення. У контрабандистів вилучили тютюнові вироби, які експерти оцінили у майже 700 тис. грн., а також засоби протиправної діяльності - автотранспорт та човни. Конфіскат передали в митницю.