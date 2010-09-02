Уряд має регулювати ціни на важливі продукти харчування

Народний депутат від фракції БЮТ Ольга БОДНАР пропонує Верховній Раді зобов’язати уряд встановити державне регулювання цін на продукти харчування першої необхідності.

Відповідний проект постанови “Про заходи щодо стримування темпів зростання цін на продукти харчування першої необхідності” зареєстрований у парламенті.

Постановою передбачається, що уряд має розробити і запровадити у місячний строк порядок державного регулювання цін на продукти харчування першої необхідності. Крім того, Кабмін повинен забезпечити постійний моніторинг цін на продукти харчування першої необхідності, оперативний аналіз цінової ситуації на споживчому ринку та внесення відповідних змін до переліку товарів, на які поширюється державне регулювання цін.