Уряд скасовує заборону на полювання

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що уряд планує скасувати заборону на полювання у зв’язку із завершенням пожежної небезпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Сьогодні необхідність заборони на мисливство відпала, тому уряд сьогодні її скасує. Мисливці можуть вийти в поле за трофеями», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр нагадав, що тимчасова заборона на полювання була запроваджена через пожежну небезпеку.

«Період підвищеної пожежної небезпеки, на мій погляд, минув. Із задоволенням можу констатувати, що аномальну спеку ми пройшли організовано, не допустили великих руйнівних пожеж. Влада в центрі та на місцях послідовно вжила жорстких необхідних заходів і контролювала ситуацію. Ми уберегли наші ліси, лісосмуги, поля», - зазначив М.АЗАРОВ.