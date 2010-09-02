У Києві відкрили пам’ятник Льодянику на паличці
18:10, 02 вересня 2010Права споживачів
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У формі Півника і Білочки
У центрі Києва відкрили нову скульптурну композицію — пам’ятник Льодянику на паличці.
Пам`ятник складається з двох півтораметрових "льодяників" Півника і Білочки і виконаний з прикрашеного металу.
Автор скульптури, художник-коваль Володимир Бєлоконь використовував під час роботи з металом техніку відливання цукерок.
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