У Києві відкрили пам’ятник Льодянику на паличці

У центрі Києва відкрили нову скульптурну композицію — пам’ятник Льодянику на паличці.

Пам`ятник складається з двох півтораметрових "льодяників" Півника і Білочки і виконаний з прикрашеного металу.

Автор скульптури, художник-коваль Володимир Бєлоконь використовував під час роботи з металом техніку відливання цукерок.