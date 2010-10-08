Рекордне зростання цін на продукти стало причиною зростання інфляції

Причиною прискорення інфляції у вересні стало рекордне зростання цін на продукти харчування.

Так прокоментувала показник інфляції у вересні п.р. головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена БЕЛАН.

За її словами, зростання цін на продукти харчування у вересні становило 4,4%, порівняно з серпнем, і 13,2% – порівняно з вереснем минулого року, що є рекордним показником з квітня 2008 року.

О.БЕЛАН також відзначає, що подорожчання охопило практично всі категорії продовольчих товарів, однак найбільший внесок у вересневу інфляцію зробило подорожчання овочів (+17% до серпня) і молочних продуктів (+12%). При цьому підвищення цін на хліб і м`ясо було менш значним – зростання становило 2,5% і 2,4% відповідно, однак чинило істотний вплив на індекс споживчих цін (ІСЦ), зважаючи на вагому частку цих товарів у споживчому кошику – 8% і 13% відповідно. Ціни на алкоголь і тютюн минулого місяця зросли на 5,5%, оскільки виробники продовжували перекладати збільшені витрати в результаті підвищення акцизів на плечі кінцевих споживачів.

Водночас, найближчими місяцями, згідно з прогнозами експерта, можна очікувати на уповільнення темпів зростання місячної інфляції, а річна інфляція залишиться на поточних рівнях і до кінця року становитиме близько 10%.

На думку О.БЕЛАН, уповільненню темпів інфляції сприятиме, зокрема, все ще слабкий (хоча він і поступово відновлюється) внутрішній споживчий попит. Наступного року експерт прогнозує річну інфляцію на рівні 10,5%, проте відзначає, що відновлення внутрішнього попиту сприятиме прискоренню споживчої інфляції.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем п.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.