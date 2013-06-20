Місцеві депутати пропонують 50% екологічного податку лишати в регіоні

Депутати Хмельницької обласної ради направили звернення до Верховної Ради з пропозицією з 1 січня 2014 року внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо розподілу коштів екологічного податку.

Як передає кореспондент УНІАН, за цю ініціативу проголосувала більшість обранців на сьогоднішньому пленарному засіданні сесії облради.

Місцеві депутати наголошують, що Бюджетним кодексом України, який набув чинності з 2011 року, передбачається поступове зменшення відсотка відрахувань екологічного податку до спеціального фонду місцевих бюджетів (від 70 відсотків у 2011-2012 роках - до 35 відсотків, згідно з пунктом 10 частини другої статті 69 цього Кодексу, починаючи з 2014 року), а також збільшення відрахувань зазначеного податку до спеціального фонду державного бюджету з 30 відсотків у 2011-2012 роках до 65 відсотків з 2014 року.

“Проте в області існує ряд екологічних проблемних питань, на розв’язання яких необхідний значний фінансовий ресурс. Зокрема, це реконструкція та капітальний ремонт очисних споруд; встановлення меж об’єктів та територій природно-заповідного фонду; заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів; проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та вивезення заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин”, - йдеться у зверненні.

Депутати облради пропонують з 1 січня 2014 року 50 відсотків коштів екологічного податку зараховувати до спеціального фонду сільських, селищних, міських бюджетів; 20 відсотків – до спеціального фонду обласних бюджетів та бюджету Автономної республіки Крим; 30 відсотків – до спеціального фонду державного бюджету.

“Це посилить роль місцевого самоврядування в Україні та зміцнить фінансово-господарську самостійність територіальних громад”, - переконані обранці Хмельниччини.