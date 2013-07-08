Кінах: екологічний утилізаційний збір позитивно вплине на автомобілебудування

Введення утилізаційного збору позитивне вплине на розвиток української економіки та вітчизняного автомобілебудування зокрема, і дозволить вирішити супутні екологічні проблеми, вважає президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолій Кінах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСПП.

«За офіційними даними, індекс промислового виробництва України тільки за останній рік впав на 9,3 пункту. Україна втрачає свій внутрішній ринок, адже на ньому сьогодні реалізується 47% імпортної продукції, а по деяких товарних групах ця цифра перевищує 70-90%. Особливо болючі явища спостерігаються в автомобільній промисловості, вона в порівнянні з минулим роком впала більш ніж у два рази. Україні потрібні заходи підтримки національного товаровиробника », - переконаний Кінах.

Він наголошує, що національного товаровиробника підтримують всі країни світу, оскільки це є цивілізованим державним протекціонізмом.

"Скоро Україна підпише Угоду з Європейським союзом про асоціацію та зону вільної торгівлі, український ринок стане більш відкритим, зростуть ризики. Тому, щоб вільна торгівля з Європою не перетворилася на дорогу з одностороннім рухом, по якій товари переміщуються тільки в наш бік, треба заздалегідь створювати розумні правила гри, які дозволять Україні розвиватися і бути конкурентоспроможною, захищати свої робочі місця ", - зазначив президент УСПП.

Разом з цим, Кінах підкреслив, що введення збору це не тільки підтримка національного товаровиробника, але й рішення екологічних проблем.

«В Україні щорічно утилізується до 100 тисяч автомобілів, на внутрішньому ринку експлуатується величезна кількість вживаних імпортних автомобілів. І займатися вирішенням цієї екологічної проблеми треба було ще вчора, оскільки вона спричинює високий техногенний тиск на довкілля. Тому утилізаційний збір дуже актуальний», - підкреслює Кінах.

Він також вважає, що громадські організації повинні вести жорсткий контроль за адресним, цільовим використанням коштів, зібраних за рахунок цього податку. «Важливо, щоб ці ресурси направлялися на будівництво утилізаційних заводів, модернізацію підприємств, створення робочих місць в Україні. Тільки в такому випадку даний податок себе виправдає», - підкреслив Кінах.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 4 липня 2013 прийняла порядок утилізації транспортних засобів, знятих з експлуатації, а також порядок адміністрування екологічного податку, платниками якого визначені імпортери транспортних засобів, виробники транспортних засобів для внутрішнього ринку і покупці автомобілів.

З 1 вересня 2012 року Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія цього збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

При цьому Україна розраховує на підписання з Росією угоди з про взаємне незастосування утилізаційного збору на автомобілі.

Воно передбачає незастосування утилізаційного збору в Україні щодо вироблених в РФ транспортних засобів, а в Росії - щодо вироблених в Україні автомобілів.