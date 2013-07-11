Екологічна корпорація НЕФКО надасть Житомиру черговий кредит на підвищення енергоефективності

Житомир. Сесія Житомирської міської ради дозволила владі Житомира залучити кредит у розмірі 3 млн євро у Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об`єктів бюджетної сфери міста Житомира» у 19 закладах бюджетної сфери - садочках, школах, медичних установах.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували більшість депутатів Житомирської міськради, присутніх на сесії.

Згідно рішення сесії, метою залучення кредиту міськрадою є впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах Житомира.

Йдеться про утеплення фасадів, дахів, заміну вікон, встановлення індивідуальних теплових пунктів та лічильників, промивку систем опалення , тощо. Кредит надається під 6% річних.

Термін надання кредиту - 10 років, відсотки виплачуються один раз на півроку, погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитними коштами здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Минулого року Житомиру вже перерахували перший з трьох траншів від НЕФКО на реалізацію проекту «Підвищення енергоефективності об`єктів комунальної та бюджетної сфери міста Житомира».

Так, за рахунок залучених у 2012 році близько 3 млн грн проведено модернізацію системи зовнішнього освітлення та комплексно утеплено Житомирський дитсадок № 21. Від реалізації цього проекту Житомир щорічно економитиме понад 800 тис. грн.

Довідка УНІАН. Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО є міжнародною фінансовою організацією, утвореною у

1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією. Тип діяльності - неприбутковий, мета – зменшення антропогенного впливу на довкілля. Акцент - на підтримку малих та середніх проектів. Фінансує широкий спектр екологічних проектів у Центральній та Східній Європі, включаючи і Україну. Рамкова угода з НЕФКО була ратифікована Верховною Радою України в 2010 році.

НЕФКО управляє фондами у розмірі більше 400 мільйонів Євро, а інвестиційний портфель Корпорації налічує близько 350 малих та середніх проектів у різних галузях промисловості.