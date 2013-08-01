На Житомирщіні хочуть активніше здавати в оренду ставки під риборозведення.

На цьому акцентував заступник голови облдержадміністрації Микола Дейсан 31 липня під час розширеної наради-семінару з питань оренди водних об’єктів та розвитку рибництва на внутрішніх водоймах області, повідомляється на сайті ОДА.

“Ми маємо створити такі умови, щоб бажаючих взяти в оренду наші водні об’єкти стало більше. Адже сьогодні із 1800 водних об’єктів на Житомирщині орендується лише 35%». Найбільше передано в оренду водних об’єктів в Ружинському районі - 58%, Романівському - 52%, Попільнянському районі - 50%, Андрушівському та Бердичівському районах – по 46%, Черняхівському – 45%.

Як зазначається в прес-релізі, Житомирщина залишається одним із найбільш насичених водних регіонів. За словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Миколи Дідківського, «на території області протікає 2822 річки протяжністю 13 тис. 700 км, із них 8 середніх та 2814 малих річок. А також розміщено 1880 водних об’єктів: 54 водосховища площею 7,74 тис.га, 1826 ставків, площею водного дзеркала 12 тис. га».

Щодо розвитку галузі рибництва Микола Дідківський наголосив на необхідності легалізувати договірну та дозвільну дисципліну реальних суб’єктів даного виду діяльності шляхом повного охоплення: «Вирішення даної проблеми знаходиться в площині спільного та скоординованого вирішення відповідними профільними службами водних ресурсів і рибоохорони, охорони навколишнього середовища, аграрного розвитку і ветмедицини – у форматі партнерської співпраці із представниками рибогосподарського бізнесу в області».

За оренду ставків, які знаходяться в басейнах річок загальнодержавного призначення, згідно зі статтею 66 пункту 15 Бюджетного кодексу України, плата зараховується до місцевих бюджетів. Так, за минулий рік до обласного бюджету Житомирщини від оренди ставків області, які знаходяться на річках загальнодержавного значення для риборозведення, надійшло 312 тис. грн. та 99 тис. грн – за спеціальне водокористування.

