Херсон. 5 квітня. УНІАН. Працівники херсонської мерії за хабарі «кришували» торгові об’єкти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МВС в Херсонській області працівники Управління Держслужби по боротьбі з економічною злочинністю (УДСБЕЗ) УМВС спільно з обласною прокуратурою викрили посадових осіб Херсонського міського виконкому за отримання хабара в сумі 6 тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясували, що гроші передавались чиновникам за “кришування” торгових об’єктів, які працювали на території міста Херсона без відповідного дозволу на розміщення об’єкта торгівлі. В ході рейду працівники УДСБЕЗ виявили 8 місць, власники яких не мали дозволів. Власники 3 об’єктів підтвердили, що вони давали хабарі вказаним посадовим особам. Від них прийняті пояснення, заяви і зараз проводиться додаткова перевірка по виявленню усіх фактів хабарництва посадовими особами. Один з них на сьогодні затриманий. Вирішується питання про його арешт.